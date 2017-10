Dragon Quest Rivals esce a novembre in Giappone; pubblicati tre nuovi trailer

Come annunciato danelle scorse ore,, card game free-to-play basato sulla nota serie JRPG ideata da Yuji Horii, sarà pubblicato ad inizio novembre in Giappone su dispositivi iOS e Android.

Per l'occasione sono stati pubblicati ben tre nuovi trailer per il gioco: il primo, che trovate in testata alla notizia, ci restituisce una panoramica generale di quelle che sono le meccaniche principali del gioco, mentre i restanti due, riportati in calce, si concentrano sulle "Rare Carte Leggendarie".

Dragon Quest Rivals uscirà ad inizio novembre su iOS e Android. Ricordiamo che Square-Enix rimane al lavoro su una versione PC del gioco di carte, ma al momento non sappiamo quando questa verrà resa disponibile.