ha fornito nuovi aggiornamenti su: il publisher ha confermato che il gioco sarà pubblicato in Giappone il prossimo autunno su iOS e Android, distribuito come free-to-play.

Dragon Quest Rivals è in fase di sviluppo anch per PC Windows, questa versione tuttavia è priva di una finestra di lancio e non è chiaro se uscirà insieme alle edizioni mobile oppure in un secondo momento.

Square-Enix inoltre ha annunciato nuove carte, tra cui Huser (Dragon Quest X), Camus e Martina da Dragon Quest XI. Nessuna conferma riguardo un possibile arrivo di DQ Rivals in Occidente.