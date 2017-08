L'utente di NeoGAF "Kanann" ha pubblicato un video che mostra tre minuti di gameplay del primoin azione su PlayStation 4. Come annunciato danel weekend, idella saga saranno presto disponibili per il download su PS4 e Nintendo 3DS.

Nello specifico Dragon Quest e Dragon Quest II Luminaries of the Legendary Line usciranno il 10 agosto in Giappone mentre Dragon Quest III The Seeds of Salvation arriverà entro la fine del mese. Tutti coloro che hanno portato a termine Dragon Quest XI In Search of Departed Time riceveranno un codice per scaricare Dragon Quest 1 gratuitamente.