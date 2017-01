Dragon Quest VIII: azione, avventura e intrigo nel nuovo trailer per 3DS

ha pubblicato un nuovo trailer per la versionedi: ve lo abbiamo riportato in cima alla notizia. L'uscita del gioco è prevista per il 20 Gennaio 2017.

Intitolato "Azione, Avventura e Intrigo", il nuovo trailer di Dragon Quest VIII per 3DS vi permette di dare una rapida occhiata ad alcune scene tratte dal gioco. Se invece volete farvi un'idea sulle nuove feature di questa riedizione per la console portatile Nintendo, il mese scorso è stato rilasciato un video sulle caratteristiche della versione 3DS del titolo. Dragon Quest VIII: Journey of the Cursed King è atteso il 20 Gennaio 2017 su Nintendo 3DS e 2DS.