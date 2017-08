Dragon Quest X: annunciata una nuova espansione con un cinematic trailer

In occasione del Dragon Quest Summer Festival 2017 ospitato a Tokyo,ha annunciato una nuova espansione per il suo popolare MMORPG, presentandola con uno spettacolare cinematic trailer. Il video è stato riportato in cima alla notizia.

Intitolata "Dragon Quest X 5000-Nen no Tabiji Harukanaru Furusato e Online" (che tradotto significa "Il viaggio di 500 anni verso la città natale"), la nuova espansione verrà rilasciata in Giappone il prossimo 16 Novembre. Ricordiamo che nel Paese del Sol Levante Dragon Quest X arriverà anche su Playstation 4 il 17 Agosto e su Nintendo Switch il 21 Settembre, mentre non si sa ancora nulla per quanto riguarda una possibile release occidentale.

Per tutte le altre novità vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.