Dragon Quest X: aperti i preordini per la quarta espansione

Nella giornata di ieri,ha annunciato, oggi il publisher comunica l'apertura dei preordini. L'espansione, intitolatasarà disponibile in Giappone dal 16 novembre su Wii U, PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch, venduta in formato retail al prezzo budget di 3,800 yen.

I preordini per Dragon Quest X 5.000 Year Journey to a Faraway Hometown Online partiranno nella giornata di oggi su Square-Enix Store, coloro che possiedono le precedenti espansioni riceveranno uno sconto di 500 yen sull'acquisto della versione 4. Al momento non sono state annunciate edizioni limitate o contenuti bonus per le Day One Edition.

Dragon Quest X ha festeggiato recentemente il quinto anniversario, nonostante il successo riscosso in Giappone il gioco non è mai stato pubblicato in Occidente.