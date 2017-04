Dragon Quest X: gli utenti Wii potranno fare l'upgrade gratuito su Switch

I giocatori che possiedonosuavranno la possibilità di fare l'upgrade gratuito alla versionesenza costi aggiuntivi. La notizia è stata riportata sul sito ufficiale di

Square Enix ha intenzione di interrompere il supporto alla versione Wii di Dragon Quest X nel corso dell'anno, ma tutti gli utenti che giocano su questa console potranno fare l'upgrade gratuito alla versione Nintendo Switch. Ricordiamo che il gioco, attualmente disponibile anche su Wii U, 3DS e PC, uscirà in Estate su Playstation 4 e in Autunno su Switch in Giappone, ma al momento non c'è nessuna conferma per quanto riguarda un'eventuale release del gioco in Occidente.