Dragon Quest X in arrivo questa estate su PS4 e in autunno su Switch

ha da poco annunciato chearriverà su PS4 nel corso di questa estate, e a seguire, entro l'autunno, su, in Giappone. La compagnia ha inoltre dichiarato che prossimamente cesserà il supporto per Dragon Quest X su Wii, al fine di implementare aggiornamenti altrimenti non sostenibili dalla console.

Dragon Quest X è attualmente disponibile su PC, Wii e WiiU. Sulla console Sony, il titolo potrà godere di una risoluzione a 1080p e 60FPS, oltre che diverse migliorie, nelle texture, nelle illuminazioni e nel comparto audio. Al momento non sappiamo se il gioco arriverà anche in Occidente, tuttavia Square Enix non ha escluso questa possibilità. Restiamo quindi in attesa di conoscere novità al riguardo.