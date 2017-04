Dragon Quest X per Nintendo Switch uscirà in autunno in Giappone

hanno annunciato chearriverà su Nintendo Switch durante l'autunno in Giappone. Nello stesso periodo, il publisher giapponese interromperà il supporto per la versione Wii, offrendo l'upgrade gratuito a tutti i possessori del gioco.

Per il momento non ci sono altri dettagli in merito, Dragon Quest X uscirà prossimamente anche su PlayStation 4, non è chiaro se le due edizioni vedranno la luce in contemporanea oppure no. Nel momento in cui scriviamo, il publisher non ha comunicato nulla in merito all'eventuale lancio occidentale del gioco.