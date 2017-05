Dragon Quest X: le date di lancio in Giappone su PS4 e Nintendo Switch

Nel corso del nuovo livestream dedicato al titolo, Yuji Horii e Yosuke Saito dihanno mostrato il primo video gameplay dedicato alla versione Switch di

Il filmato, che potete visionare in cima all'articolo, è stato purtroppo girato off-screen, ma rappresenta la prima occasione per apprezzare il titolo sull'ibrida della grande N (oltre ad includere alcune sequenze catturate su PlayStation 4).

In aggiunta, è stata annunciata la data di lancio giapponese del titolo con relativi prezzi d'acquisto: Dragon Quest X uscirà nella Terra del Sol Levante su PlayStation 4 il 17 agosto al prezzo di 4,800 yen esentasse; mentre su Switch giungerà il 21 settembre e sarà venduto al medesimo prezzo. Entrambe le versioni includono il gioco base più le espansioni. Per quanto riguarda gli abbonamenti mensili, abbiamo un costo di 1,500 yen su PS4 che garantisce l'utilizzo di 5 personaggi, ed un prezzo di 1,000 o 1,500 yen su Switch per tre o cinque personaggi.

Confermato, infine, il supporto a PS4 Pro, e l'arrivo di un beta test che si terrà tra il 19 luglio e il 10 agosto: potete iscrivervi seguendo questo link.