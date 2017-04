Dragon Quest XI: 20 minuti di gameplay della versione 3DS

Durante il livestream per annunciare la data di uscita diha mostrato 20 minuti di gameplay del gioco tratti dalla versione per Nintendo 3DS, permettendo di dare uno sguardo al comparto tecnico, al gameplay e alla modalità retrò 2D con visuale dall'alto, come nei primi episodi della serie.

Potete vedere la versione per 3DS in azione a partire dal minuto 23:00, ricordiamo che Dragon Quest 11 arriverà in Giappone il 29 luglio sulla console Nintendo e su PlayStation 4, in edizione Standard, Double Pack e nell'esclusivo "Dragon Quest XI Double Pack Hero's Sword Box", che include una custodia speciale a forma di libro e confezione premium.

Per il momento, Square-Enix non ha confermato l'arrivo di Dragon Quest XI in Occidente, il gioco arriverà anche su Nintendo Switch, questa versione è però priva di una data di lancio.