Dragon Quest XI: 25 minuti di gameplay su PS4 e 3DS

ha di recente mostrato due nuovi video gameplay dedicati a, nuovo capitolo della celebre saga in arrivo su PlayStation 4 e Nintendo 3DS il 29 luglio 2017 in terra nipponica.

I due filmati, che vi abbiamo riportato in cima e in calce alla notizia, permettono quindi di dare uno sguardo sia alla versione PlayStation 4, sia a quella dallo stile più classico per la console portatile di Nintendo (in questo caso viene messa in mostra la modalità 2D). In fondo all'articolo trovate inoltre un nuovo trailer dal sapore nostalgico presentato durante un livestream trasmesso da Osaka nella giornata odierna.

In aggiunta, interrogata sulla versione Switch del gioco di cui ancora tardano ad arrivare notizie, la compagnia nipponica ha così replicato: "Non possiamo dire nulla di concreto riguardo alla versione Switch di Dragon Quest XI. Quando arriverà il momento, ne parleremo, quindi vi chiediamo cortesemente di attendere".

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Dragon Quest XI è atteso in Giappone su PS4 e 3DS il prossimo 29 luglio. Attendiamo che Square-Enix ci fornisca maggiori dettagli sulla versione Switch del titolo.