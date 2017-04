A inizio settimana,ha annunciato uno speciale controller per, oggi questo curioso accessorio è disponibile per il preordine su Amazon Japan al prezzo di 9.980 yen tasse escluse (circa 95 euro al cambio attuale).

La pagina del prodotto contiene anche un'immagine che riportiamo in calce alla notizia e che mostra nel dettaglio la posizione del D-Pad, dei pulsanti e delle leve analogiche, di fatto posizionate proprio sul "sedere" dello Slime.

Il controller uscirà in Giappone il 29 luglio, stesso giorno di uscita di Dragon Quest XI su PlayStation 4 e Nintendo 3DS. Nessuna conferma per quanto riguarda l'arrivo di gioco e joypad in Occidente.