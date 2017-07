Dragon Quest XI: dettagli sui mostri 'reincarnati' presenti nel gioco

Tra le pagine dell'ultimo numero del magazine giapponese Famitsu, possiamo trovare uno spazio speciale dedicato a, nuovo capitolo della serie JRPG, popolarissima nel paese del Sol Levante. In particolare, si parla dei mostri "reincarnati" presenti nel gioco.

Come possiamo leggere sulla rivista, della quale abbiamo riportato uno scatto in calce alla notizia, i mostri "reincarnati" sono particolarmente rari e forti, e per questo, una volta sconfitti, ci permetteranno di ottenere oggetti altrettanto ricercati e speciali. Si tratta di creature vissute molto a lungo, il cui aspetto è mutato per via della propria longevità. La rivista ci mostra alcuni di essi: "violent panda", "golden cone", "heart knight" e "cactus gold".

Dragon Quest XI sarà disponibile a partire da sabato 29 luglio in Giappone, su PS4 e 3DS. Inoltre, è in sviluppo una versione per Nintendo Switch del gioco, della quale non è stata comunicata la data di lancio. Al momento non ci sono dettagli in merito a un eventuale arrivo del titolo in Occidente.