Dragon Quest XI: Digital Foundry analizza le versioni PS4 e PS4 Pro

è finalmente disponibile in Giappone, e non sorprende che sia riuscito a piazzare oltre due milioni di copie al lancio. La testata diha passato al setaccio le versioniper scoprire come l'RPG si comporti a livello tecnico.

Sul modello standard della console di Sony troviamo una risoluzione di 900p, mentre PlayStation 4 Pro alza la posta in gioco proponendo un'immagine da 3072 per 1728 pixel, che raggiunge i 4K grazie alla tecnica del checkerboard rendering. La differenza visiva salta subito agli occhi, con immagini meno morbide e una netta riduzione dell'aliasing. Di contro, sul modello Pro è possibile notare alcuni artefatti causati dal motion blur, visibili soprattutto sull'erba.

Sebbene l'upscaling risulti generalmente di buona qualità, secondo la testata britannica si tratta di un passo indietro rispetto a quanto visto, ad esempio, in Horizon Zero Dawn. Sul versante framerate, segnaliamo che il titolo gira a 30fps su entrambe le console PlayStation. Dragon Quest XI è già disponibile nel Paese del Sol Levante su console PlayStation 4 e Nintendo 3DS, mentre è in lavorazione la versione per Nintendo Switch. Per vedere l'RPG dalle nostre parti dovremo attendere il 2018, quando Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age sarà disponibile sugli scaffali dei negozi in lingua italiana.