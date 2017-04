Dragon Quest XI durerà almeno 50 ore, emergono nuovi video gameplay

Durante un livestream che si è tenuto nelle prime ore della mattina,ha svelato la data di uscita di, rivelando anche nuovi dettagli sulla longevità del gioco e mostrando nuove sequenze di gameplay.

I tre video (pubblicati sul canale YouTube di DualShockers) mostrano 20 minuti di gameplay, incentrati in particolar modo sulle battaglie e sul combat system, permettendo al tempo stesso di dare un primo sguardo anche ad alcune cutscene e ai dialoghi.

Per quanto riguarda la longevità, gli sviluppatori parlano di uno Story Mode della durata di "almeno 50 ore", valore da raddoppiare nel caso i giocatori volessero completare anche tutte le quest secondarie. Ricordiamo che Dragon Quest XI sarà disponibile in Giappone su PlayStation 4 e Nintendo 3DS dal 29 luglio, nessuna conferma per quanto riguarda l'eventuale finestra di lancio europea.