Dragon Quest XI il gioco più atteso per console Nintendo dai lettori di Famitsu

continua a dominare la classifica dei Most Wanted di. Stando all'ultimo sondaggio rivolto ai giocatori, la versionedel titolo si è confermato il gioco più atteso dai lettori del magazine giapponese.

I voti riportati nell'ultimo sondaggio di Famitsu, relativo alla settimana compresa fra il 13 e il 19 Aprile, parlano molto chiaro: il gioco più atteso dai lettori per le console Nintendo rimane Dragon Quest XI per 3DS (con 877 voti), seguito da The Alliance Alive per 3DS (382 voti), Splatoon 2 per Switch (326) e Mario Kart 8 Deluxe per Switch (288 voti). Al sesto posto troviamo Super Mario Odyssey con 228 voti, mentre ARMS si è classificato soltanto in diciottesima posizione con 97 voti.

Per saperne di più su tutte le altre novità vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.