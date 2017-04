Dragon Quest XI: Hori annuncia un controller a forma di Slime

Nella giornata di oggi sono state diffuse numerosi informazioni su Dragon Quest XI, rpg di Square Enix e Armor Project in uscita il 29 luglio in Giappone. Il noto produttore di accessori Hori ha approfittato dell'occasione per presentare un insolito controller.

Il pad per PlayStation 4, che potete vedere nell'immagine allegata alla notizia, ricorda le sembianze dello Slime, mascot della serie Dragon Quest disegnata dal celebre mangaka Akira Toriyama. Hori metterà in commercio questo singolare controller in Giappone al prezzo di 9.980 ¥ più tasse, per un totale che si aggira attorno ai 92,00 €. Il dispositivo misura 145mm per 145mm per 124mm, e ha un peso di 280g. Sarà dotato del connettore microUSB per la ricarica, ma sfortunatamente sprovvisto di light bar, ingresso jack per le cuffie, sensori di movimento e altoparlanti.

Dragon Quest XI è atteso il 29 luglio nel Paese del Sol Levante su PlayStation 4 e 3DS. Nessuna novità invece sulla data per la versione Nintendo Switch, così come l'arrivo del titolo in occidente.