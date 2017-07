Dragon Quest XI: lunghe code in Giappone sin dalle prime ore del mattino

esce oggi in Giappone e come da tradizione i giocatori giapponesi hanno preso d'assalto i principali negozi di videogiochi del paese. Lunghe file si sono generate fin dalle primissime ore dell'alba e molti store hanno aperto con due ore di anticipo per dare modo a tutti di acquistare il gioco prima di andare a scuola o al lavoro.

Da Twitter arrivano le prime testimonianze, Akihabara ha ospitato molti eventi a tema Dragon Quest per intrattenere i clienti in coda, fin dall'alba i principali negozi della zona hanno visto formarsi code piuttosto consistenti, formate in media da 200 persone in attesa di poter acquistare il gioco. Secondo gli analisti, il flusso continuerà per tutto il fine settimana, Dragon Quest XI dovrebbe registrare vendite piuttosto elevate, superiori al milione di copie nel primo weekend.

Nella giornata di ieri, Square-Enix ha annunciato che il gioco uscirà anche in Occidente con il titolo Dragon Quest XI Echoes of an Elusive Age, il lancio è previsto nel corso del 2018 con localizzazione in cinque lingue, ovvero inglese, francese, tedesco, spagnolo e italiano.