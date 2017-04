Dragon Quest XI: nessuna novità sull'edizione per Nintendo Switch

Questa mattina,ha annunciato la data di uscita delle versioni PlayStation 4 e Nintendo 3DS di, senza però fare nessun cenno sulla già confermata edizione per Switch. Per chiarire ogni dubbio in merito, Takashi Mochizuki del Wall Street Journal ha contattato il publisher giapponese.

Square-Enix ha confermato che la versione Switch di Dragon Quest XI è ancora regolarmente prevista, al momento però non ci sono annunci da fare a riguardo. Probabilmente, il publisher preferisce concentrare le proprie energie sulle edizioni per PS4 e 3DS, in arrivo il 29 luglio in Giappone, riservando le comunicazioni per il porting su Switch ad un secondo momento.

Nessun commento riguardo una possibile uscita simultanea delle tre versioni, anche se al momento la cosa appare decisamente improbabile. Nessuna conferma anche per quanto riguarda l'arrivo del gioco in Europa e Nord America.