Dragon Quest XI: nuove immagini ci mostrano le schermate delle abilità

Già in una precedente occasione, Square Enix ci aveva proposto un'occhiata alle skill panel che saranno presenti in Dragon Quest XI, e oggi ci fornisce nuove immagini e ulteriori dettagli sulle abilità dei personaggi all'interno dell'undicesimo capitolo della saga JRPG.

Gli screenshot mostrano l'albero delle abilità oltre che le stesse skill, incluso un livello più alto sbloccabile attraverso un maggior esborso di punti guadagnati in game. Altri fotogrammi ritraggono invece Martina nella versione per PlayStation 4 - la più attesa dai giocatori giapponesi - e Sylvia su Nintendo 3DS.

Mentre i giocatori occidentali attendono ancora informazioni su una possibile pubblicazione nei rispettivi territori, Dragon Quest XI sarà pubblicato in Giappone il 29 luglio. In aggiunta, il JRPG arriverà prossimamente sulla console Nintendo Switch, anche se potrebbe non uscire entro il 2017.