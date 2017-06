Dragon Quest XI: nuove immagini per il casinò e le corse dei cavalli

Non più tardi di un paio di settimane fa, sul settimanale Famitsu è stato svelato che Square Enix porterà le corse dei cavalli in Dragon Quest XI, mentre faranno il loro ritorno i casinò. Nella giornata di oggi sono stati pubblicati nuovi screenshot riguardanti le sopracitate feature.

Un'immagine della versione per Nintendo 3DS offre uno scorcio di quelle che saranno le corse dei cavalli, mentre per quanto riguarda l'edizione PlayStation 4 possiamo apprezzare l'ingresso del casinò, accompagnato dall'immancabile ragazza che invita i viandanti all'ingresso. Interessante infine notare la rappresentazione della roulette sulla portatile di Nintendo, che sfrutta il doppio schermo per mostrare sia la roulette che il tavolo da gioco.

Dragon Quest XI In Search of Departed Time sarà disponibile dal 29 luglio in Giappone nei formati PlayStation 4 e 3DS, mentre scarseggiano ancora le informazioni sulla versione per Nintendo Switch.