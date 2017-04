Dragon Quest XI: nuovi dettagli per i personaggi principali di Delcadar

ha aggiornato il sito ufficile di, pubblicando nuovi screenshot e nuove informazioni sui personaggi principali di, la nazione più grande del continente in cui è ambientato il gioco.

Come potete vedere nelle immagini riportate in calce alla notizia, Square Enix ha presentato tre personaggi chiave per la nazione di Delcadar: stiamo parlando del Re di Delcadar (descritto come un uomo generoso dotato di qualità rare, abile nel padroneggiare l'arte della spada), del Generale Graig (fedelissimo servitore del Re di Delcadar, ha sconfitto centinaia di mostri in passato senza essere mai sconfitto) e dello Stratega Homer (un uomo dotato di grande temperamento e giudizio, grazie alle sue abilità è riuscito a garantire sicurezza al regno).

Ricordiamo che Dragon Quest XI uscirà in Giappone il 29 Luglio su PS4 e Nintendo 3DS.