Dragon Quest XI: nuovi dettagli sul combat system e differenze tra le versioni

Dragon Quest XI, nuovo capitolo della serie RPG in sviluppo per PlayStation 4, 3DS e Nintendo Switch, uscirà quest'anno in Giappone, e le nuove informazioni arrivano ad intervalli regolari. Grazie al settimanale Weekly Shōnen Jump, scopriamo qualche dettaglio in più sul combat system.

Entrambe le versioni, portatile e casalinga, utilizzeranno il sistema di combattimento command-based consolidato nei capitoli precedenti, ma ci saranno alcune sostanziali differenze: su Home Console i giocatori potranno muovere liberamente sia i personaggi che la telecamera, che potrà essere inoltre impostata in modalità "auto-focus" per concentrarsi sulla battaglia; su 3DS, invece, sarà presente una modalità in due dimensioni con i personaggi "pixellati" assieme a un'altra in 3D che poco si discosta da quanto visto nei remake di Dragon Quest VII e Dragon Quest VIII.

Il titolo di Square Enix e Armor Project è attesissimo nel Paese del Sol Levante, dove verrà pubblicato nel corso di quest'anno su PlayStation 4, 3DS e Nintendo Switch. La data d'uscita ufficiale sarà comunicata il prossimo 11 aprile nel corso di uno show trasmesso in streaming su YouTube.