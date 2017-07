Dragon Quest XI: oltre 45 minuti di gameplay per le versioni PS4 e 3DS

Durante un livestream trasmesso su NicoNico da parte del magazine giapponese VJump, sono stati trasmessi oltre 45 minuti di gameplay di, tratti dalle versioni PS4 e 3DS del gioco, e commentati dal produttoree dal direttore

Per la precisione, in apertura ed in calce alla notizia potete trovare rispettivamente oltre mezz'ora di gameplay di Dragon Quest XI su PS4 e circa 12 minuti in versione 3DS.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Dragon Quest XI sarà disponibile a partire dal prossimo 29 luglio in Giappone, sulle piattaforme sopracitate. Inoltre, è in sviluppo un'edizione per Nintendo Switch del gioco, della quale non si conosce il periodo di uscita. Al momento non ci sono notizie in merito a un eventuale arrivo del titolo nel nostro paese.