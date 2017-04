Dragon Quest XI per Switch potrebbe non uscire nel 2017

uscirà a luglio in Giappone nei formati PlayStation 4 e Nintendo 3DS mentre tutto tace per quanto riguarda la versione Switch, cheassicura essere in fase di sviluppo, seppur sia ancora priva di una finestra di lancio. Secondo Famitsu, il gioco potrebbe non arrivare sulla piattaformanel corso del 2017.

La nosta rivista ha infatti aggiornato la pagina di Dragon Quest XI per Switch sul proprio sito, rimuovendo il 2017 dalla voce "data di lancio", sostituendo l'anno con un più generico "da annunciare", cosa che farebbe pensare ad una pubblicazione prevista per il prossimo anno.

Chiaramente, per il momento si tratta solamente di un rumor, certo è che Famitsu si è dimostrata in passato particolarmente affidabile per quanto riguarda i prodotti Square-Enix, la rimozione della finestra di lancio potrebbe realmente indicare uno slittamento per l'uscita della versione Switch, ma potrebbe anche trattarsi di un semplice errore. Restiamo in attesa di saperne di più.