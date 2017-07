Dragon Quest XI: PS4 è al momento l'unica piattaforma confermata per l'Occidente

Alla fine della scorsa settimana,ha annunciato l'arrivo in Occidente di, in uscita nel 2018, senza però specificare alcuna piattaforma di riferimento. Oggi, il video dell'annuncio è stato pubblicato sul canale YouTube di PlayStation, confermando la pubblicazione del gioco su PlayStation 4.

In Giappone, Dragon Quest XI è stato pubblicato anche su Nintendo 3DS mentre una versione per Switch è attualmente in fase di sviluppo, sebbene sia priva di una finestra di lancio. Non è chiaro se anche queste edizioni giungeranno in futuro in Occidente o se Dragon Quest XI Echoes of an Elusive Age sarà pubblicato solamente su PS4 in Europa e Nord America.

Dragon Quest XI Echoes of an Elusive Age sarà localizzato in inglese, francese, tedesco, spagnolo e italiano.