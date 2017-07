Dragon Quest XI: pubblicato il filmato d'apertura con il prologo del gioco

ha pubblicato il video d'apertura diche mostra il prologo del gioco, narrando le origini della serie e dei protagonisti dell'avventura.

Il publisher inoltre ha annunciato che a partire dal 18 luglio renderà disponibili due temi gratuiti per PlayStation 4 e Nintendo 3DS, scaricabili liberamente da PlayStation Store e Nintendo eShop. Inoltre, un livestream è in programma per il 28 luglio alle 23:00, un'ora prima del lancio del gioco in Giappone.

Dragon Quest XI In Search of Departed Time arriverà il 29 luglio su PlayStation 4 e Nintendo 3DS, una versione per Switch è in fase di sviluppo ma arriverà in un secondo momento. Nessun dettaglio preciso invece per quanto riguarda l'eventuale finestra di lancio occidentale.