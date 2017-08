Dragon Quest XI: rimosso il trailer in inglese dal canale YouTube PlayStation

Nella giornata di ieri il primo trailer diè stato pubblicato sul canale YouTube di PlayStation, adesso però il video è stato rimosso, nel momento in cui scriviamo il filmato non è più elencato sul canale e risulta privato.

Come segnalato da DualShockers, i motivi alla base di questa mossa potrebbero essere molti, non è escluso che il trailer sia stato pubblicato per errore prima del previsto o che magari il publisher abbia inviato a Sony una versione non completa e/o realizzata con assets provvisori.

Square-Enix non ha ancora annunciato le piattaforme di destinazione di Dragon Quest XI in Occidente anche se la pubblicazione del video sul canale PlayStation ha praticamente confermato l'arrivo del gioco su PS4. Non sappiamo invece se le edizioni dirette a Nintendo 3DS e Switch verranno pubblicate anche in Europa e Nord America, restiamo in attesa di eventuali chiarimenti da parte del publisher.