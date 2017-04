Dragon Quest XI: secondo l'ex chief editor di Famitsu venderà più di Pokémon

Dragon Quest XI, attesissimo capitolo della saga JRPG, uscirà in Giappone il 29 luglio. Secondo l'ex chief editor della rivista Famitsu, Hirokazu Hamamura, il titolo potrebbe addirittura vendere più di Pokémon Sole e Luna.

Le parole di Hamamura giungono dal seminario intitolato The Present Conditions and Prospects of the Game Industry, dove l'ora presidente e CEO di Enterbrain ha dichiarato che si aspetta di vedere 5 milioni di copie vendute in Giappone per Dragon Quest XI. Una cifra, dunque, che nel Paese del Sol Levante piazzerebbe il gioco di ruolo pubblicato da Square Enix davanti a Pokémon Sole e Luna (attualmente a 4 milioni di copie) e Final Fantasy XV (circa un milione di copie).

A detta di Hirokazu Hamamura, parte del successo sarà da attribuire all'introduzione della versione per Nintendo Switch e alla nuova iniezione di fan portata dai titoli mobile Dragon Quest of the Stars e Dragon Quest Monsters: Super Lite. Dragon Quest XI è atteso in Giappone il 29 luglio su PlayStation 4 e 3DS.