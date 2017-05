Dragon Quest XI: Square Enix parlerà della versione Switch quando potrà farlo

Stando alle parole di producer e creatore di Dragon Quest XI: In Search of Departed Time, per Square Enix non è ancora giunto il momento di parlare della versione per Nintendo Switch del JRPG. Le dichiarazioni sono arrivate nel corso di una livestream conclusasi poco fa.

"Non possiamo dire niente di concreto circa la versione per Nintendo Switch di Dragon Quest XI", ha esordito Horii. "Ci sono questioni da adulti che non ci permettono di farlo".

Yosuke Saito ha proseguito dicendo: "Quando potremo dire qualcosa a riguardo lo faremo, perciò, cortesemente, vi chiedo di pazientare".

Durante la trasmissione sono stati inoltre mostrati 25 minuti di gameplay su PlayStation 4 e 3DS.

Ai possessori di Nintendo Switch non rimane dunque altra scelta se non quella di seguire il consiglio di Saito, e attendere - si spera - buone nuove da parte della casa giapponese. Al momento, Dragon Quest XI: In Search of Departed Time è atteso il 29 luglio in Giappone nei formati PlayStation 4 e 3DS.