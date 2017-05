Dragon Quest XI: uno sguardo alle meccaniche Zone e Link

Nell'ultimo numero del magazine giapponese Weekly Jump, è presente uno spazio speciale dedicato a, ed in particolare alle nuove meccaniche denominate "Zone" e "Link", che permettono al giocatore di trarre diversi vantaggi da sfruttare in battaglia per poter vincere.

In particolare, "Zone" è uno status speciale che aumenta le capacità del personaggio, permettendogli di eseguire abilità speciali e dare il meglio di sé durante tutta la durata del bonus, e di eseguire così le tecniche "Link", ovvero delle mosse combinate con altri compagni di squadra. Le tecniche "Link" cambiano in base ai personaggi scelti e alle abilità imparate da essi: ad esempio, il protagonista e Camus possono effettuare insieme "Falcom Dance", un attacco concatenato con le spade. Insieme a Silvia e Row, il protagonista potrà invece usare la tecnica Link "Rose Hurricane", mentre, coinvolgendo tutto il party, sarà possibile mettere in atto il potentissimo attacco "Giga Burst".

Ricordiamo che Dragon Quest XI: In Search of Departed Time sarà disponibile in Giappone a partire dal prossimo 29 luglio su PS4 e 3DS, mentre non è ancora stata annunciata una data di uscita per l'Occidente. Inoltre, è in programma una versione Switch del gioco, della quale però, al momento, non si conoscono i dettagli.