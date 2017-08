Dragon Quest XI: vediamo le prime 2 ore di gameplay su 3DS

Sul canale Youtube di GameXplain è stato caricato un nuovo video gameplay per la versionedi, in cui possiamo vedere le prime due ore dell'avventura. Il filmato, tratto dall'edizione giapponese del gioco, è stato riportato in cima alla notizia.

Avvertenza Spoiler: dal momento che il video contiene le prime due ore di Dragon Quest XI su Nintendo 3DS, il filmato potrebbe contenere una serie di spoiler e di anticipazioni sulla trama principale.

Ricordiamo che la versione Nintendo 3DS di Dragon Quest XI è disponibile soltanto in Giappone, senza dimenticare che al momento l'unica edizione confermata per il mercato occidentale è quella Playstation 4. In ogni caso, se siete curiosi di vedere le fasi iniziali dell'avventura su 3DS, potete dare un'occhiata al video che vi abbiamo riportato.