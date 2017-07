Dragon Quest XI: vediamo il prologo giocato su PlayStation 4 Pro

è da oggi disponibile in Giappone: un capitolo della serie incentrato su un'esperienza single player mancava ormai da ben 8 anni. Grazie all'utente YouTube Shirrako, possiamo dare uno sguardo al prologo del titolo giocato su; trovate il filmato in cima alla notizia.

Proprio nella giornata di ieri, è stato confermato che Dragon Quest XI: Echo of an Elusive Age sarà pubblicato in Occidente. Square-Enix ha dichiarato che i lavori di localizzazione sono stati già avviati, e a tal proposito ricordiamo che il gioco sarà tradotto anche nella nostra lingua.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Dragon Quest XI è disponibile da oggi in Giappone, mentre arriverà in Europa nel corso del 2018 su PlayStation 4 e Nintendo 3DS (Square-Enix è al lavoro anche su una versione per Switch).