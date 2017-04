Dragon Quest XI: la versione PS4 è la più attesa dai giocatori giapponesi

arriverà in Giappone tra poco meno di 4 mesi, e il titolo disi presenterà nelle due distinte versioni per PlayStation 4 e Nintendo 3DS.

Un sondaggio condotto su Twitter dalla testata nipponica Game Watch, ci svela che la versione più desiderata dai giocatori giapponesi è quella per PlayStation 4: quest'ultima, infatti, si è aggiudicata 1012 voti (pari al 57% del totale), contro i 687 della controparte per Nintendo 3DS. Dai dati del sondaggio, apprendiamo inoltre che il 6% dei votanti preferisce la versione 3DS in modalità 3D, mentre il 14% quella in 2D. Il restante 23%, infine, ha intenzione di acquistare il titolo per entrambe le piattaforme.

Ricordiamo che Dragon Quest XI arriverà il 29 luglio in Giappone; non abbiamo ancora informazioni circa la release occidentale del titolo.