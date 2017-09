Durante uno show live al TGS 2017,ha diffuso un video gameplay didella durata di 13 minuti. Il filmato permette di vedere in azione la riedizione del gioco per PlayStation 4 e PS4 Pro.

Dragon's Crown Pro presenterà un comparto tecnico migliorato con supporto per i 4K nativi su PS4 Pro, colonna sonora ri-registrata da una orchestra, supporto Cross-Play con le versioni PS3 e PS Vita e doppio audio inglese/giapponese. Il gioco sarà disponibile dal 25 gennaio 2018 in Giappone, il lancio in Occidente non è stato ancora confermato da Atlus.