Dragon's Crown Pro annunciato per PS4, supporto cross-play con PS3 e PS Vita

In occasione della conferenza PlayStation ospitata al Tokyo Game Show 2017,hanno annunciato ufficialmenteper. Il gioco supporterà il cross-play multiplayer con le versioni PlayStation 3 e PlayStation Vita.

Al momento non è noto se Dragon's Crown Pro riceverà delle feature esclusive su PlayStation 4, ma la conferma del supporto al cross-play permetterà agli utenti PS3, PS Vita e PS4 di giocare insieme in multiplayer. Il titolo uscirà su PlayStation 4 in Giappone il 25 gennaio in Giappone: nell'attesa che arrivino ulteriori dettagli sulla pubblicazione del gioco in occidente, potete gustarvi il trailer di annuncio che vi abbiamo proposto in cima alla notizia.