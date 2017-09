Dragon's Crown Pro: un leak conferma l'arrivo del gioco su PlayStation 4

Un banner promozionale apparso sulla pagina Niconico diha svelato l'esistenza di una versione PlayStation 4 di, apparentemente denominata "".

Il banner in questione parla della possibilità di preordine il gioco e rimanda al sito ufficiale di Dragon's Crown, dove però la versione PlayStation 4 non è disponibile. Non è difficile a questo punto immaginare che il reveal possa avvenire durante il Tokyo Game Show 2017, in programma dal 21 al 24 settembre.

Dragon's Crown è stato pubblicato nel 2013 su PlayStation 3 e PlayStation Vita, riscuotendo un buon successo di pubblico e critica, con oltre 900.000 copie vendute in Giappone.