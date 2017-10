Dragon's Crown Pro rimandato a febbraio in Giappone

ha annunciato un rinvio perin Giappone: il gioco non arriverà il 25 gennaio come inizialmente previsto ma sarà pubblicato solamente l'8 febbraio del prossimo anno nel paese del Sol Levante.

Il publisher non ha comunicato le motivazioni alla base del rinvio, tuttavia per scusarsi Atlus ha confermato che le prime copi del gioco includeranno uno speciale Digital Game Book intitolato Treasure of Demon Island.

Nel momento in cui scriviamo non ci sono conferme riguardo l'arrivo di Dragon's Crown Pro in Occidente, rispetto all'edizione originale il gioco presenta un comparto tecnico migliorato (con supporto per la risoluzione 4K su PS4 Pro) e varie migliorie al bilanciamento e al gameplay.