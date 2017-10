Dragon's Dogma Dark Arisen è adesso disponibile su PS4 e Xbox One

è adesso disponibile per l'acquisto su Playstation 4 e Xbox One. Per celebrare l'evento,ha pubblicato un trailer di lancio che ci offre una breve panoramica del gioco.

Di seguito, il comunicato ufficiale:

I Draghi sono tornati a Gransys e ora puoi diventare l'Arisen prescelto e decidere le sorti del mondo grazie all'acclamato Dragon’s Dogma: Dark Arisen – da oggi disponibile su PlayStation 4 e Xbox One.

Ambientato in un epico mondo fantasy, Dragon’s Dogma: Dark Arisen unisce un esaltante e profondo sistema di combattimento con la libertà di esplorazione e interazione di un ricco, vivo e pulsante mondo di gioco. Scegli tra nove classi differenti e imbarcati in questa avventura insieme a tre fedeli “pedine” controllate dall'IA. Questi preziosi alleati combatteranno, in modo indipendente, al tuo fianco e si evolveranno nel corso del gioco. Avrai bisogno del loro aiuto in questa straordinaria avventura che ti vedrà recidere le quattro teste dell'Hydra e sconfiggere altri terrificanti nemici cavalcando epici grifoni!