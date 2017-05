Dragon's Dogma Dark Arisen annunciato per Xbox One e PlayStation 4

Sull'ultimo numero di Famitsu è stato annunciato chearriverà su PlayStation 4 e Xbox One durante l'autunno in Giappone, Europa e Nord America.vuole così festeggiare il quinto anniversario della serie, che tanto successo ha riscosso in tutto il mondo sin da lancio del primo capitolo uscito nel 2012.

Dragon's Dogma Dark Arisen è stato pubblicato nella primavera del 2013 su PlayStation 3 e Xbox 360, all'inizio del 2016 il gioco è arrivato anche su PC, riscuotendo sin da subito un buon successo di pubblico e critica.

Dark Arisen sarà disponibile anche su PlayStation 4 e Xbox One nel corso dell'autunno in Giappone, il publisher ha confermato su Facebook che il gioco arriverà nello stesso periodo anche in Occidente, tuttavia al momento non è stata comunicata una data di lancio precisa.