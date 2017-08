Dragon's Dogma: Dark Arisen esce il 3 ottobre su PS4 e Xbox One

Nella giornata di oggi,ha ufficialmente annunciato chesarà disponibile su PlayStation 4 e Xbox One in Europa e Nord America a partire dal prossimo 3 ottobre.

Il pacchetto include l'esperienza base offerta da Dragon's Dogma, affiancata dall'espansione Dark Arisen, celebre per la presenza di nemici e boss particolarmente ostici e per gli equipaggiamenti di alto livello. Il gioco presenterà naturalmente dei miglioramenti grafici rispetto alle versioni old gen.

Dragon's Dogma: Dark Arisen uscirà su PlayStation 4 e Xbox One il 3 ottobre al prezzo di 29,99 euro. Per celebrare l'annuncio, Capcom ha pubblicato un nuovo trailer che potete visionare in cima alla notizia.