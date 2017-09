Dragon's Dogma Dark Arisen: nuovo trailer dedicato alle vocazioni

ha pubblicato nella giornata odierna un nuovo trailer focalizzato sulle vocazioni di, ormai prossimo all'uscita su PlayStation 4 e Xbox One.

Il filmato in questione, che vi abbiamo riportato in apertura di notizia, ci consente di avere un'idea generale sulle caratteristiche peculiari delle vocazioni (ovvero le cassi) del Distruttore, Guerriero e Assassino (quest'ultima vocazione è esclusiva del nostro Arisen, e quindi non accessibile ai nostri compagni di battaglia, le Pedine).

Dragon's Dogma: Dark Arisen arriverà su PS4 e Xbox One il prossimo 3 ottobre. A questo indirizzo, trovate un video confronto tra le versioni PS4 e PS3 del gioco, mentre qui un filmato incentrato sulle classi dell'Arciere, del Cacciatore e dell'Arcermago.