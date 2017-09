Dragon's Dogma Dark Arisen: il nuovo trailer ci illustra tre vocazioni

ha pubblicato su Youtube un nuovo trailer didedicato alle vocazioni, ovvero le classi disponibili per il nostro personaggio. Quest'oggi ci vengono illustrate le caratteristiche dell'Arciere, del Cacciatore e dell'Arcermago.

Ogni vocazione presenta i propri punti deboli e di forza: l'Arciere, il Cacciatore e l'Arcermago puntano sulla destrezza e sulla velocità di esecuzione. Dragon's Dogma Dark Arisen sarà disponibile a partire dal prossimo 3 ottobre su Playstation 4 e Xbox One. Presso questo indirizzo potete osservare un recente filmato in cui vengono evidenziate le migliorie grafiche di questa nuova edizione. Per essere sempre aggiornati sul gioco, vi consigliamo di seguire la scheda di Everyeye.