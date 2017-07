Sul nuovo numero di Famitsu è stato annunciato cheper PlayStation 4 e Xbox One sarà disponibile dal 5 ottobre in Giappone, insieme alla versione PC, quest'ultima già pubblicata in Occidente.

Per quanto riguarda l'Occidente, il lancio di Dragon's Dogma Dark Arisen per Xbox One e PlayStation 4 è previsto nel corso dell'autunno in Europa e Nord America, purtroppo Capcom non ha ancora rivelato la data di lancio precisa per i territori occidentali. Non è chiaro al momento se il gioco sfrutterà le potenzialità di PlayStation 4 Pro e Xbox One X, restiamo in attesa di maggiori informazioni.