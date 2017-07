ha pubblicato il primo gameplay trailer per le versionidi, permettendoci di vedere il gioco in azione sulle console current- gen. Il video è stato riportato in cima alla notizia.

Pubblicato nella primavera del 2013 su Playstation 3 e Xbox 360, e portato nel 2016 anche su PC con un incoraggiante successo di critica e pubblico, Dragon's Dogma Dark Arisen si prepara a debuttare anche sulle console di attuale generazione. Il titolo verrà pubblicato su Playstation 4 e Xbox One il prossimo 5 ottobre in Giappone, mentre per l'Europa siamo ancora in attesa di una data di uscita precisa (si parla comunque di questo autunno).