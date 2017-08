Dragon's Dogma Dark Arisen: vediamo la creazione del personaggio su PS4

ha pubblicato un nuovo trailer per la riedizionedi, mostrando da vicino la creazione del personaggio. Il video è stato catturato dalla console Sony: lo trovate in cima alla notizia.

Il gioco includerà l'esperienza base offerta da Dragon's Dogma più i contenuti dell'espansione Dark Arisen, famosa per la presenza di nemici e boss particolarmente impegnativi e per gli equipaggiamenti di alto livello. Questa riedizione presenterà naturalmente dei miglioramenti grafici rispetto alle versioni old gen, proponendo un comparto tecnico più robusto.

Ricordiamo che Dragon's Dogma: Dark Arisen uscirà su PlayStation 4 e Xbox One il 3 ottobre al prezzo di 29,99 euro.