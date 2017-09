ha pubblicato nelle ultime ore un nuovo trailer per la versione PlayStation 4 di, riedizione dell'action-RPG in arrivo in versione rimasterizzata in arrivo sulle console di attuale generazione (la release originale del gioco risale al 2012 su PS3 e Xbox 360, e al 2013 nell'edizione completa).

Esattamente come il filmato pubblicato nei giorni scorsi, anche questo nuovo trailer punta ad evidenziare le differenze estetiche fra la versione PlayStation 3 e PlayStation 4 del titolo. Per quanto non vi siano differenze così nette, la resa grafica su PS4 può certamente vantare un'illuminazione più convincente ed un livello di dettaglio superiore.

Dragon's Dogma: Dark Arisen uscirà su PS4 e Xbox One il 3 ottobre al prezzo di 29,99 euro.