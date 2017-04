Drawn to Death: le caratteristiche di Ninjaw in un nuovo video

Con questo video dedicato a Ninjaw, Sony Interactive Entertainment e lo sviluppatore The Bartlet Jones Supernatural Detective Agency concludono la presentazione del roster di bizzarri personaggi disponibili in Drawn to Death: ibrido tra shooter e brawler disponibile in esclusiva per PlayStation 4.

Ninjaw è il sesto ed ultimo personaggio presentato dallo sviluppatore; se siete interessati a scoprire i dettagli su Diabla, Johnny Savage, Cyborgula, Bronco e Alan, vi basterà cliccare sul loro nome. Drawn to Death, pubblicato il 4 aprile in esclusiva per console PlayStation 4, è attualmente disponibile gratuitamente per tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus come gioco gratuito per il mese di aprile.

Augurandovi buona visione, vi invitiamo a consultare anche la nostra recensione del nuovo gioco di David Jaffe.