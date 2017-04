Drawn to Death giocato in diretta su Twitch oggi pomeriggio dalle 17:00

Esce oggi su PlayStation 4, nuovo progetto di, meglio conosciuto come il papà di. Il gioco è disponibile sul PlayStation Store ed è gratuito per tutti gli abbonati al servizio

Per l'occasione, vi mostreremo Drawn to Death oggi pomeriggio a partire dalle 17:00, come di consueto in diretta sul nostro canale Twitch. Un'ora in compagnia del gioco, con uno sguardo approfondito al comparto tecnico e alle principali meccaniche di gameplay.

L'appuntamento è fissato per le 17:00 sul canale Twitch di Everyeye.it, vi invitiamo a iscrivervi per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, la registrazione inoltre è obbligatoria per poter interagire in diretta con la redazione e la community.